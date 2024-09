Lorenzo Spolverato entra nella Casa del GF: “Una rivincita per me, a casa mancavano soldi e cibo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lorenzo Spolverato, 27 anni, debutta al Grande Fratello con una storia di rivalsa personale. Jessica Morlacchi gli dà il benvenuto nella Casa.

Lorenzo Spolverato, dalle case popolari al Grande Fratello

Nella puntata di lunedì 16 settembre del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella Casa Lorenzo Spolverato, un giovane di 27 anni con un passato difficile. Per lui, partecipare al programma rappresenta un sogno e una rivincita. “Sono nato nelle case popolari di Milano, sono cresciuto in un quartiere molto difficile” ha dichiarato Lorenzo nella sua clip di presentazione. Prima di lavorare come modello, ha svolto diversi mestieri, tra cui cameriere, sommelier, bodyguard e animatore per villaggi turistici. La sua infanzia non è stata facile: “Vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile”. Nonostante le difficoltà, Spolverato è grato ai suoi genitori per avergli insegnato il valore dell’amore. Al momento è single e spera di trovare “una bella bomba” all’interno del programma.

L’accoglienza di Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello

Il primo incontro di Lorenzo Spolverato nella Casa è stato con Jessica Morlacchi, che lo ha accolto fingendosi un’hostess. L’incontro ha avuto luogo mentre Lorenzo si stava godendo una sauna. Dopo una breve chiacchierata, i due si sono lasciati andare a un balletto sulle note di “mi piaci tu” dei Gazosa, in un momento leggero e divertente. In seguito, il conduttore Alfonso Signorini ha dato ufficialmente il benvenuto a Lorenzo, rivelando anche che Morlacchi è una delle nuove concorrenti del programma. Questo incontro segna l’inizio di un nuovo percorso per Lorenzo, che affronta l’esperienza del Grande Fratello con entusiasmo e speranza per il futuro.