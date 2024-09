Totò Schillaci si aggravano le sue condizioni , “Peggioramento nelle ultime ore”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex calciatore Totò Schillaci, icona delle “notti magiche” di Italia ’90, ha visto un aggravamento delle sue condizioni di salute dopo un iniziale miglioramento.

Il peggioramento delle condizioni di Totò Schillaci

Le ultime notizie dall’ospedale Civico di Palermo non sono incoraggianti per Totò Schillaci, 59 anni. Ricoverato nel reparto di pneumologia dal 7 settembre, l’ex calciatore che divenne simbolo di un’intera nazione durante i Mondiali del 1990 sta attraversando un momento critico. Secondo quanto riportato dall’Ansa, dopo un periodo in cui si erano registrati segnali di miglioramento, le condizioni di Schillaci sono peggiorate nelle ultime ore.

L’attesa dei tifosi e degli appassionati di calcio

La notizia del peggioramento delle condizioni di Schillaci ha scosso i tifosi e gli appassionati di calcio in tutta Italia. Totò è ricordato non solo per le sue gesta sportive, ma anche per il suo spirito combattivo e il suo contributo nel portare la nazionale italiana ai vertici del calcio mondiale. Le sue “notti magiche” sono rimaste impresse nella memoria collettiva, e in questo momento di difficoltà, in molti si stringono intorno a lui con affetto e sostegno.