Grande Fratello: aspre polemica su Enzo Paolo Turchi per commenti su Marco Garofalo scomparso nel 2018, “Faceva le pulizie a casa mia”

Primo scivolone di Enzo Paolo Turchi all’interno della Casa del Grande Fratello. Durante una conversazione, il ballerino e coreografo ha fatto dei commenti su Marco Garofalo che hanno suscitato polemiche e indignazione.

Le dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo

Mentre parlava del collega Marco Garofalo, scomparso nel 2018, Turchi ha affermato che Garofalo “non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici” e ha aggiunto che in passato gli faceva da assistente, aiutandolo anche nelle faccende domestiche. “Faceva le pulizie e queste cose qui”, ha dichiarato Turchi. Queste parole hanno causato immediata reazione, portando la regia del Grande Fratello a staccare bruscamente il collegamento per evitare ulteriori commenti che potessero suscitare controversie. Il pubblico ha percepito il ricordo di Turchi come irrispettoso nei confronti di un professionista che ha lasciato un segno nel mondo della danza e della televisione.

L’intervento critico di Marco Salvati

A condannare pubblicamente il commento di Turchi è stato l’autore televisivo Marco Salvati, noto per il suo lavoro in programmi come “Ciao Darwin”, “Avanti un altro”, e “La Talpa”. Salvati ha ricordato che Garofalo è stato un grande coreografo, ruolo che ha svolto in numerose trasmissioni di successo. “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”, ha scritto Salvati sotto uno dei video che documentavano la scena in questione. Le parole di Salvati hanno ricevuto molti consensi da parte dei fan e degli appassionati di danza, sottolineando l’importanza di rispettare il lavoro e la memoria di chi ha contribuito al mondo dello spettacolo.

Il contributo di Marco Garofalo alla danza e alla televisione

Marco Garofalo, nato a Roma nel 1956, è stato un coreografo e ballerino di grande talento. Ha iniziato la sua carriera a 21 anni dopo che un infortunio al ginocchio gli ha impedito di continuare a giocare a calcio. Nel 1978 è entrato nel mondo della televisione e nel 1989 ha iniziato a lavorare come coreografo per diversi programmi, tra cui “Lascia o Raddoppia”. Nel corso della sua carriera ha curato le esibizioni di artisti come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, e Natalia Estrada, contribuendo in modo significativo alla danza in televisione. Nel 2009 e 2010 ha partecipato come insegnante di danza al talent show “Amici”. Garofalo è scomparso nel 2018 a 61 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua memoria è ancora viva tra colleghi e fan, e le recenti dichiarazioni hanno riportato alla ribalta il rispetto dovuto alla sua figura professionale e umana.