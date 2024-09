Rissa social, Fedez risponde così a Tony Effe, “Scrivevi a Chiara e poi mi abbracciavi, infame”

Fedez replica con un brano incisivo agli attacchi di Tony Effe. In “L’infanzia difficile di un benestante” il rapper affronta ogni accusa, menzionando anche Chiara Ferragni.

Dopo un periodo di silenzio, Fedez ha finalmente risposto al dissing lanciato da Tony Effe. Il rapper ha pubblicato il brano “L’infanzia difficile di un benestante”, una lunga invettiva che affronta punto per punto le critiche dell’ex membro della Dark Polo Gang.

All’interno del pezzo, Fedez fa riferimento alla presunta relazione tra Tony Effe e Chiara Ferragni, affermando: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami”. Nel video del brano appare anche Taylor Mega, una vecchia conoscenza del rapper romano, con la frase: “Eri tu la mia bitch!”.

La disputa tra i due rapper ha preso una piega più personale quando Tony Effe ha menzionato Chiara Ferragni nel suo primo dissing su RedBull 64 Bars, dichiarando:

“Pinocchio, Chiara dice che mi adora”. Fedez ha risposto nel suo nuovo brano con versi taglienti: “Per tre anni ti ho fatto da balia, Dici che sei la fine del mondo Ma la predizione è sbagliata (Maya), Quest’anno era proprio il tuo anno, Ti ingaggerò per il mio compleanno Ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno”.