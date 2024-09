Gilberto Rinna, 32enne operatore ecologico muore travolto dal proprio camion, non ha funzionato il freno a mano

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gilberto Rinna, operatore ecologico di 32 anni, perde la vita ad Ariccia dopo essere stato travolto dal camion che stava guidando. L’incidente è avvenuto nel centro storico della cittadina dei Castelli Romani.

L’incidente mortale nel centro storico di Ariccia

Nella mattinata del 17 settembre 2024, un grave incidente ha colpito la comunità di Ariccia. Gilberto Rinna, operatore ecologico di 32 anni, stava svolgendo il suo lavoro di raccolta dei rifiuti nel centro storico della cittadina, in via Flora.

Mentre era alla guida del camion, ha parcheggiato il veicolo su un tratto in salita, azionando il freno. Dopo essere sceso dal mezzo per aiutare un collega nella raccolta dei rifiuti, il camion ha improvvisamente iniziato a muoversi, togliendosi il freno e travolgendo Rinna.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali.

Le dinamiche dell’investimento

L’incidente si è verificato mentre Rinna era sceso dal mezzo per raccogliere i rifiuti. La pioggia e la pendenza della strada potrebbero aver contribuito al tragico evento. Il camion, una volta tolto il freno, ha iniziato a scivolare, travolgendo l’operatore ecologico.

Fortunatamente, il collega che era con lui è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e gli ispettori della Asl. Il 118 ha immediatamente trasportato Rinna in codice rosso al policlinico Tor Vergata, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Il cordoglio della città e le reazioni sindacali

La notizia della morte di Gilberto Rinna ha scosso profondamente la comunità di Ariccia. Il sindaco Gianluca Staccoli ha espresso le sue condoglianze, dichiarando:

“A nome di tutta la Comunità di Ariccia e mio personale desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Gilberto Rinna, giovane operaio che ha perso la vita in seguito alle conseguenze di un grave incidente avvenuto ieri mentre lavorava. In un momento drammatico come questo e doloroso, mi stringo alla famiglia e ai colleghi”.

Anche la Fp Cgil Roma Lazio e Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli hanno commentato l’accaduto, sottolineando la necessità di maggiori investimenti e riorganizzazioni nel settore dell’igiene ambientale per garantire la sicurezza dei lavoratori.