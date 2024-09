Tale e Quale Show 2024: gaffe incredibile di Carmen Di Pietro, “Vorrei essere Sofia Callas”, la replica senza freni di Malgioglio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Prima puntata movimentata per Tale e Quale Show 2024, con Carmen Di Pietro che si esibisce nei panni di Donatella Rettore, scatenando le reazioni dei giudici e del pubblico.

Carmen Di Pietro imita Donatella Rettore con “Kobra”

Durante la puntata del 20 settembre, condotta da Carlo Conti su Rai1, Carmen Di Pietro è salita sul palco per interpretare Donatella Rettore con il brano “Kobra”. L’imitazione non è passata inosservata, sia per la performance vocale discutibile, sia per le gaffe della concorrente, che prima di esibirsi ha dichiarato: “Ci metterò tutto l’intento”, confondendo “talento” con “intento”. Durante l’esibizione, oltre a stonare, Carmen Di Pietro si è seduta sul palco, senza riuscire ad alzarsi, provocando il commento pungente di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio e la critica tagliente

Il giudice Malgioglio, già noto per i suoi commenti diretti, non ha risparmiato critiche: “Spero che ci sia la polizia sotto e che ti porti via. Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa voce?”. Non pago, ha aggiunto: “Avrei preferito un morso di komodo più che ascoltare te”. Carmen Di Pietro, fraintendendo, ha risposto con un’altra gaffe: “Il comò? Amore, non conosco questa situazione”. La situazione è poi degenerata quando, facendo confusione tra Sophia Loren e Maria Callas, ha proposto di portare “Sophia Callas” alla prossima puntata. Questo ha scatenato l’ilarità di Malgioglio e degli altri giudici.

Reazioni ironiche sui social

L’esibizione di Carmen Di Pietro ha scatenato numerose reazioni sui social media. Molti spettatori hanno commentato ironicamente la sua performance, con tweet del tipo: “È peggio di Cirilli e Paolantoni”, o “Carmen riscrive le leggi dell’arte di imitare”. Qualcuno ha persino aggiunto: “Perfino Valeria Marini e Alba Parietti hanno fatto meglio”. Al di là delle critiche, la partecipazione di Carmen Di Pietro ha comunque generato divertimento, confermandosi uno degli elementi di maggiore intrattenimento della serata.