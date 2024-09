Il futuro marito muore a un mese dal matrimonio, lei decide in viaggio di nozze da sola, “Così ho affrontato il dolore”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A un mese dalle nozze, Laura Murphy ha perso il fidanzato Davon O’Grady a causa di un infarto. La giovane ha scelto di partire da sola per il viaggio di nozze che avevano pianificato insieme.

Il drammatico lutto di Laura Murphy: “Un dolore che isola”

Laura Murphy, una ragazza statunitense, ha condiviso sui social la sua straziante esperienza: la perdita del suo fidanzato Davon O’Grady, morto a soli 31 anni per un infarto, ha sconvolto il loro futuro a un mese dal matrimonio. Circondata dall’affetto di amici e familiari, Laura ha raccontato il difficile percorso di elaborazione del lutto, spiegando come il dolore per la perdita del partner sia un’esperienza solitaria, che isola. “Non conoscevo nessuno alla mia età che avesse perso un partner”, ha spiegato la giovane al Washington Post, parlando della necessità di trovare persone che potessero capirla.

La decisione di partire per la luna di miele da sola

Dopo mesi trascorsi a casa, senza sapere come affrontare la sua nuova realtà, Laura Murphy ha preso una decisione inaspettata: partire da sola per il viaggio di nozze che avrebbe dovuto fare con Davon. La scelta ha inizialmente sorpreso i suoi familiari, ma per Laura era un modo per onorare il ricordo del suo fidanzato e cercare di superare il dolore. “Lui non avrebbe voluto vedermi consumata dal dolore”, ha detto Laura, spiegando come il viaggio rappresentasse una fuga dalla loro casa, dove aveva passato mesi senza sapere come andare avanti.

Il viaggio condiviso sui social e il lungo percorso di guarigione

Durante il viaggio, Laura ha condiviso le sue esperienze su TikTok, documentando cene solitarie, passeggiate per Parigi e Londra, e momenti di debolezza in cui il pianto diventava un sollievo necessario. Sebbene la strada verso la guarigione sia ancora lunga, Laura ha trovato un piccolo conforto nel vivere questa esperienza in solitaria, mantenendo vivo il ricordo di Davon. “Piano piano, tornerà il sorriso”, ha detto la giovane, consapevole che il processo di elaborazione del lutto richiede tempo.