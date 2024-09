Grande Fratello: volano gli stracci tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, l’attore “Pulisciti la bocca quando parli di me”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Scontro acceso tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato durante la terza puntata del Grande Fratello, con parole forti e tensioni che rischiano di dividere la Casa.

Il confronto dopo le nomination

Durante la terza puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 23 settembre, si è verificato un acceso scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato.

Il diverbio è scoppiato dopo il momento delle nomination palesi, quando Spolverato, che aveva nominato Calvani, ha cercato di chiarire la sua posizione. Tuttavia, il tentativo di conciliazione è stato accolto con parole forti da Calvani, che ha risposto: “Levati dai ….”. Questo ha provocato una reazione immediata da parte di Spolverato, che ha replicato: “Abbi rispetto, non mi parli così. Pulisciti la bocca quando parli di me”.

La tensione tra i due concorrenti è stata evidente anche dopo l’intervento dei compagni di Casa.

Le spiegazioni dei due concorrenti

Dopo lo scontro, avvenuto durante una pausa pubblicitaria, il conduttore Alfonso Signorini ha richiamato i due concorrenti per chiarire quanto accaduto.

Luca Calvani ha spiegato di sentirsi infastidito dal comportamento di Spolverato, accusandolo di essere “falso e manipolatore”. Secondo Calvani, il coinquilino tende a cercare di imbonire gli altri dopo ogni discussione.

Di contro, Spolverato ha cercato di scusarsi, sostenendo di aver cercato soltanto un chiarimento, ammettendo di aver probabilmente frainteso la situazione.

Un possibile punto di rottura nella Casa

Nonostante le scuse di Lorenzo Spolverato, la tensione tra lui e Luca Calvani rimane palpabile. Il diverbio potrebbe segnare una spaccatura significativa all’interno della Casa del Grande Fratello.

Resta da vedere se la situazione si evolverà in un nuovo scontro o se i due riusciranno a trovare una via per la riconciliazione nelle prossime puntate del reality.