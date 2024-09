Tragedia a scuola: Tommaso, 14 anni, perde la vita improvvisamente durante le lezioni, era in attesa di un trapianto dal 2022

0 Condivisioni Facebook Twitter



Un giovane studente in attesa di trapianto di cuore perde la vita improvvisamente

Tommaso Bisciari, 14 anni, è morto improvvisamente mentre si trovava tra i banchi dell’Istituto Tecnico Olivetti di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Il ragazzo, affetto da una malattia cardiaca congenita, era in lista d’attesa per un trapianto di cuore presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna da due anni e mezzo, ma il cuore non è arrivato in tempo. La tragedia si è consumata ieri mattina, poco prima delle 9, durante una normale giornata scolastica.

I disperati tentativi di rianimazione e l’intervento dei soccorsi

Nonostante i rapidi soccorsi e l’intervento immediato di un docente di informatica e un collega di scienze motorie, né il massaggio cardiaco né l’uso del defibrillatore sono riusciti a salvare Tommaso. La mamma del ragazzo, giunta in pochi minuti a scuola, ha assistito impotente ai tentativi di rianimazione. “Ci avevano detto di tenerci sempre pronti, il nuovo cuore poteva arrivare da un momento all’altro”, ha raccontato il padre Luca Bisciari.

Shock tra gli studenti e la comunità di Fano

Gli studenti e l’intera scuola sono sotto shock per la perdita del giovane, descritto come un ragazzo appassionato di tecnologia e con il sogno di diventare farmacista. “Eravamo in laboratorio quando abbiamo sentito un botto e siamo corsi nel corridoio”, ha riferito uno degli studenti. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso il suo cordoglio, definendo la giornata come una di grande dolore per la comunità.