Ritrovata la 27enne scomparsa dal 17 settembre a Treviglio, era fuggita con il compagno

0 Condivisioni Facebook Twitter





È stata ritrovata Martina, la ragazza di 27 anni scomparsa da Treviglio, in provincia di Bergamo, il 17 settembre. Dopo giorni di apprensione, la giovane, descritta come fragile e con problemi di tossicodipendenza, è stata avvistata insieme al suo compagno alla stazione ferroviaria di Monza.

La famiglia temeva che potesse trovarsi in una situazione di pericolo e incapace di chiedere aiuto.

L’appello della famiglia e la descrizione diffusa

Sui social, l’appello dei familiari “Torna a casa Martina, si sistemerà tutto” aveva mobilitato l’attenzione. La ragazza, descritta come alta 1,72 metri, con capelli biondo scuro e diversi tatuaggi, tra cui il nome “Adam” sul petto, era stata vista l’ultima volta in tuta nera con il logo del Monza. Il Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv aveva diffuso la sua descrizione per facilitare le ricerche.

Un compagno problematico e violento

Il compagno di Martina, un trentenne con problemi di droga, era considerato una possibile minaccia per la giovane, avendo avuto in passato comportamenti violenti nei suoi confronti. I familiari avevano espresso il timore che la ragazza fosse in pericolo, ma fortunatamente è stata rintracciata sana e salva.