Max Giusti svela i retroscena di Affari Tuoi, “Per ogni puntata il Dottore ha un budget”

Max Giusti, ospite del podcast Tintoria condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha condiviso dettagli inediti sulla sua esperienza alla guida del programma televisivo Affari Tuoi.

Giusti, che ha condotto il popolare show dal 2008 al 2013, ha raccontato alcuni aneddoti dietro le quinte, inclusa la strategia del famoso “Dottore”.

Il passaggio di testimone ad Affari Tuoi e i cambiamenti in Rai

Durante l’intervista del 24 settembre, Giusti ha toccato anche i recenti cambiamenti all’interno della Rai, con il passaggio della conduzione di Affari Tuoi da Amadeus a Stefano De Martino. Amadeus ha recentemente lasciato l’azienda pubblica per trasferirsi su Nove, provocando un significativo “twist” non solo per Affari Tuoi, ma anche per il celebre festival di Sanremo, che sarà ora affidato a Carlo Conti.

Max Giusti racconta la strategia del Dottore di Affari Tuoi

Giusti ha condiviso divertenti retroscena sul funzionamento del gioco e sulla strategia adottata dal “Dottore”, una figura centrale nel programma: “Ogni gioco aveva un budget, quello di Affari Tuoi era molto alto: 33mila euro a puntata. Se avevano vinto da poco, cercavano di ‘levaglie sti sordi’”. Giusti ha anche ricordato con ironia alcuni momenti difficili vissuti dai dirigenti Rai: “A volte ho visto dirigenti piangere dopo aver perso 500mila euro, e io godevo come un pazzo perché tanto mica erano soldi miei”.