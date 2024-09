L’addio a Luca Salvadori, pilota e youtuber, morto a 32 anni, la commozione di Jovanotti, “Grande sorriso, ti ho voluto bene, ciao Lu”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il giovane pilota italiano Luca Salvadori è deceduto il 14 settembre a soli 32 anni durante le qualifiche dell’International Road Racing Championship. Il mondo dello sport e dello spettacolo lo ricorda con commozione.

Un incidente fatale durante le qualifiche

Sabato 14 settembre, Luca Salvadori, pilota e noto youtuber, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente durante le qualifiche dell’ultima tappa dell’International Road Racing Championship (Irrc). Secondo i media tedeschi, il 32enne era partito in pole position quando è stato coinvolto in un incidente causato dalla caduta di un altro pilota in curva. Trasportato d’urgenza in ospedale, Salvadori è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La notizia ha sconvolto il mondo del motociclismo, lasciando un grande vuoto tra gli appassionati e i suoi follower.

Il tributo di Jovanotti e l’addio nel mondo dello spettacolo

Il cordoglio per la scomparsa di Luca Salvadori è arrivato anche dal mondo dello spettacolo, con personalità che hanno voluto rendere omaggio al giovane pilota. Ai funerali, che si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, hanno partecipato circa 10.000 persone. Tra loro, artisti come Jovanotti, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Francesco Facchinetti. In un post su Instagram, Jovanotti ha ricordato con affetto Salvadori: “Grande passione, grande pilota, grande sorriso. Ti ho voluto molto bene. Ciao Lu.” Il legame tra Jovanotti e la famiglia Salvadori risale a lungo tempo, poiché il padre di Luca, Maurizio Salvadori, è il manager di artisti come lo stesso Jovanotti e Gianni Morandi.

Il ricordo di un giovane appassionato e amato

Luca Salvadori non era solo un pilota, ma anche una figura amata e rispettata nel mondo del motociclismo e tra i giovani appassionati. Oltre alla sua carriera sportiva, Salvadori era diventato un punto di riferimento per molti giovani piloti, apprezzato per la sua competenza e generosità. “Aveva sempre il sorriso, una gentilezza e una grazia che mi riempiva il cuore”, ha dichiarato Jovanotti, ricordandolo come un maestro per le nuove generazioni. Il lutto ha toccato anche il mondo musicale, con i Pooh, storici collaboratori del padre Maurizio, che hanno espresso le loro condoglianze per la perdita di “un ragazzo meraviglioso ed entusiasta della vita”.