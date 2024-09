Funerali blindati per Antonella Lopez: tensione tra alcuni parenti e giornalisti “Non dovete stare qui, andatevene”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si sono tenuti oggi a Bari i funerali di Antonella Lopez, la 19enne di San Girolamo uccisa presso la discoteca Bahia di Molfetta tra il 22 e 23 settembre. La cerimonia, strettamente sorvegliata, si è svolta nel pomeriggio.

Sorveglianza speciale per le esequie della giovane uccisa

La decisione di adottare misure di sicurezza speciali per il funerale è stata presa dal questore di Bari per evitare possibili tensioni o azioni illegali durante la cerimonia. La funzione si è tenuta alle 15 presso la cappella del cimitero monumentale di Bari, in forma privata, dopo il trasferimento della salma dall’obitorio del Policlinico.

Omicidio con metodo mafioso e arresto dell’assassino

L’autopsia, condotta dalla dottoressa Maria Sablone per conto della Procura, ha confermato che la causa del decesso è stato un colpo di arma da fuoco. Il responsabile dell’omicidio, il 21enne Michele Lavopa, è attualmente in custodia cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che l’omicidio presenta elementi tipici del metodo mafioso.

Tensione durante la cerimonia funebre: allontanati giornalisti

Nel corso delle esequie, il clima di tensione era palpabile, soprattutto all’esterno della chiesa. Alcuni familiari di Antonella hanno chiesto ai giornalisti e operatori televisivi presenti di allontanarsi, con parole decise: “Non dovete stare qui, andatevene”. La Polizia ha mantenuto il controllo dell’area, garantendo il rispetto delle disposizioni del questore e la regolarità della cerimonia funebre.