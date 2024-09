Architetto muore durante un sopralluogo in un hotel, per prendere delle misura, scavalca muretto e cade nel vuoto da un balcone

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un architetto 62enne originario di Ferrara è deceduto cadendo da un balcone dell’Hotel Continental di Gabicce mentre effettuava delle misurazioni per lavoro. Le indagini chiariranno la dinamica della caduta.

Incidente mortale all’Hotel Continental di Gabicce: architetto precipita durante sopralluogo

Una tragica caduta si è verificata nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre presso l’Hotel Continental di Gabicce, nella provincia di Pesaro-Urbino. La vittima è un architetto 62enne di Ferrara che si trovava nella struttura ricettiva per effettuare alcune misurazioni preliminari alla facciata dell’edificio. L’hotel, chiuso al pubblico dopo la stagione estiva per consentire lavori di manutenzione entro l’inverno, ha visto consumarsi la tragedia intorno alle 18. In quel momento, l’architetto era solo sul terrazzo e operava dietro la protezione del parapetto. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe scavalcato la balaustra e sarebbe caduto nel vuoto, perdendo la vita sul colpo. I soccorsi del 118, giunti poco dopo l’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Balcone dell’hotel a norma: verifiche in corso sulla dinamica della caduta

Il tecnico dell’azienda sanitaria territoriale della provincia di Pesaro-Urbino ha confermato che il parapetto del balcone dell’hotel era conforme alle norme di sicurezza vigenti. Inoltre, dalle prime verifiche, non è stata rilevata alcuna violazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro, poiché la vittima si trovava al di là della protezione a causa di un’azione volontaria. Al momento, non è chiaro perché l’architetto abbia scavalcato il parapetto, portando così alla sua caduta. La salma è stata sottoposta a fermo giudiziario per consentire lo svolgimento dell’autopsia, che potrebbe fornire ulteriori dettagli utili a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Indagini aperte per accertare la causa della caduta del professionista di Ferrara

Le autorità competenti stanno indagando sulla dinamica della caduta che ha portato alla morte dell’architetto 62enne. Sebbene la ricostruzione dei fatti sembri indicare una caduta accidentale dopo aver scavalcato la balaustra, non si escludono altre ipotesi. L’obiettivo degli investigatori è determinare con certezza se si sia trattato di un incidente verificatosi durante l’esecuzione delle misurazioni o se la caduta possa essere stata causata da un gesto volontario.