Cassano, l’addio sui social a Francesco e Greta, giovani fidanzati morti nel tragico incidente, «Avevate tutta la vita davanti, adesso siete due angeli»

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesco Castellaneta e Greta Francone, due giovani pieni di vita e passioni, hanno perso la vita in un tragico incidente a Cassano delle Murge. La comunità li ricorda con affetto.

Due giovani vite spezzate e il dolore sui social

La notte tra il 29 e il 30 settembre, Greta Francone, 21 anni, e Francesco Castellaneta, 24 anni, sono morti precipitando da un cavalcavia lungo la provinciale 236 a Cassano delle Murge. Due giovani fidanzati, volenterosi e pieni di entusiasmo per la vita, come emerge dai tanti messaggi di cordoglio che amici e parenti hanno pubblicato sui social. Greta, appassionata di musica, amava registrare video su TikTok cantando le sue canzoni preferite e aveva un profondo amore per gli animali, come dimostrano i post su cani smarriti condivisi su Facebook. Aveva un legame speciale con la madre, con la quale interagiva spesso online. Sul profilo della madre sono apparsi numerosi messaggi di addio: “Tu eri di una bellezza straordinaria, non si può morire a quest’età, avevi tutta una vita davanti a te”.

Francesco Castellaneta, un ragazzo di Capurso

Francesco Castellaneta viveva a Capurso. Nei gruppi social della cittadina, tanti hanno voluto lasciargli un ultimo saluto: “Non ci voglio credere, amico mio riposa in pace”. I suoi profili personali sono chiusi, ma il ricordo di Francesco vive nei messaggi lasciati da amici e conoscenti. La relazione tra i due giovani fidanzati era molto forte, e il loro tragico destino ha lasciato un vuoto profondo nelle rispettive comunità.

La dinamica dell’incidente e l’ipotesi della velocità elevata

La coppia viaggiava a bordo di una Mercedes Cla quando è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, l’alta velocità potrebbe essere stata la causa della tragedia. La vettura è precipitata dal cavalcavia lungo la provinciale, provocando la morte immediata dei due giovani. Le indagini sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente che ha spezzato le vite di Francesco e Greta.