Bari, in viale Japigia, la pista ciclabile si riduce, non occuperà due corsie ma una sola

L’amministrazione comunale di Bari ha deciso di rimodulare la pista ciclabile di viale Japigia, rendendola a senso unico e in sede protetta, tra viale Magna Grecia e via Apulia.

La nuova configurazione della pista ciclabile

Il progetto prevede la trasformazione della pista ciclabile attualmente a doppio senso di marcia in una monodirezionale protetta. Questa sarà contigua al marciapiede sul lato con numerazione civica pari e avrà il senso di marcia concorde a quello veicolare.

La scelta è stata ufficializzata attraverso un’ordinanza dirigenziale e risulta coerente con quanto approvato dal Consiglio comunale a novembre 2023.

L’obiettivo principale è risolvere le criticità di sicurezza e fluidità del traffico veicolare su viale Japigia, dovute alla riduzione della larghezza della corsia per gli autoveicoli. Tuttavia, si manterrà la mobilità ciclistica, mantenendo in via sperimentale la sola corsia ciclabile con direzione da viale Magna Grecia a via Apulia, la più utilizzata dai ciclisti.

L’intervento dell’assessore alla Mobilità Scaramuzzi

L’assessore alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi, ha chiarito che questa decisione fa parte di un piano di verifica dei percorsi ciclopedonali della città.

«Nell’ambito delle azioni di verifica programmate con la ripartizione IVOP su tutte le sperimentazioni avviate che interessano i percorsi ciclopedonali – spiega l’assessore – l’amministrazione ha avviato una rimodulazione dei percorsi già in essere con l’obiettivo di contemperare i volumi di traffico veicolare con le legittime esigenze di ciclisti e pedoni. Per questo su Japigia stiamo intervenendo con una prima rimodulazione che ci porterà a mantenere un’unica corsia ciclabile di marcia, in direzione Madonnella, per poi ridefinire l’itinerario bidirezionale in sede propria».

L’amministrazione, infatti, crede nello sviluppo della mobilità sostenibile e sta programmando nuovi percorsi ciclabili per la città.