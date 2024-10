Scontro frontale tra scuolabus e auto a Policoro: 13 feriti, 10 sono studenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente stradale a Policoro tra uno scuolabus e un’auto ha causato 13 feriti, nessuno in gravi condizioni.

Lo scontro tra auto e scuolabus

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, un incidente stradale ha coinvolto una Fiat Punto e uno scuolabus nella città di Policoro. La vettura, condotta da un 23enne di origini albanesi, si è scontrata con un pullmino bianco su cui viaggiavano dieci studenti delle scuole medie locali, un’accompagnatrice e un autista di 64 anni.

L’incidente nei pressi di via Metaponto

L’impatto è avvenuto nelle vicinanze dell’incrocio tra via Lido e via Metaponto. Immediato l’intervento di tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al vicino ospedale di Policoro. Nonostante il forte scontro, nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi.

Intervento delle forze dell’ordine

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Giorgio Lucano, dalla polizia stradale e dalla polizia locale di Policoro. Per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto stradale interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico in direzione sud.