Mistero sulla 24enne Gaia, morta dal dentista durante l’estrazione di un dente, la rabbia del padre “Era sana, voglio capire”

La ventiquattrenne di Santa Maria degli Angeli è deceduta dopo un arresto cardiaco dal dentista. Il padre chiede di conoscere le cause del decesso.

Un arresto cardiaco durante un’estrazione dentale

La giovane Gaia Pagliuca, 24 anni, è morta domenica scorsa a Perugia dopo tre giorni di agonia in ospedale. Secondo quanto riportato dal padre, Vincenzo Pagliuca, la ragazza, in perfetta salute e senza patologie pregresse, si era recata giovedì scorso dal dentista per un’estrazione di un dente del giudizio.

Durante l’intervento, mentre si trovava sul lettino dello studio dentistico, ha subito un arresto cardiaco. Immediato l’allarme al 118, con un’ambulanza e un elicottero giunti per i soccorsi.

Indagini in corso sulla causa della morte

La situazione di Gaia è apparsa subito critica. Nonostante il pronto intervento dei medici, che sono riusciti a rianimarla, la mancanza prolungata di ossigeno ha causato danni cerebrali irreparabili, portando alla sua morte. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Una delle ipotesi in esame è una possibile reazione avversa all’anestesia locale somministrata per l’intervento.

Le parole del padre: “Voglio solo sapere perché è morta”

“Non voglio vendette, non voglio risarcimenti. Perché nessuno mi ridarà mia figlia. Voglio solo sapere come è morta”, ha dichiarato il padre della giovane al Messaggero. Ha inoltre riferito che, in ospedale, sono stati effettuati tutti gli esami per escludere altre patologie o malattie congenite, ma senza risultati. “Mia figlia stava bene. Si pensa sia stata l’anestesia. Io voglio solo sapere perché è morta”, ha aggiunto il padre, ribadendo il suo desiderio di verità sulla vicenda.