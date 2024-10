Temptation Island, Alfred bacia Sofia, Anna chiede il falò immediato: “Mi sta venendo un infarto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Anna Acciardi, devastata dal comportamento di Alfred Ekhator con Sofia Costantini, pretende un falò immediato dopo aver visto il fidanzato baciare un’altra.

Alfred si avvicina a Sofia: Anna sconvolta

La quarta puntata di Temptation Island ha segnato una svolta definitiva nella relazione tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Dopo settimane di tensione, Alfred ha deciso di lasciarsi andare con la single Sofia Costantini, prima ammettendo il suo interesse per lei e poi baciandola apertamente davanti alle telecamere. Nelle scene mostrate durante l’episodio, Alfred è stato visto sempre più vicino a Sofia, arrivando a confidarle di avere remore nel tradire solo per rispetto dei genitori di Anna: “Mi hanno trattato bene, mi spiacerebbe interrompere i rapporti perché ho fatto soffrire la figlia”, ha confessato.

La reazione di Anna non si è fatta attendere. Convocata nel pinnettu per visionare altre immagini, la giovane ha assistito al crescente avvicinamento tra il fidanzato e Sofia, fino a scoppiare in lacrime. “Voglio il falò, lo disintegro”, ha dichiarato Anna, sconvolta dalle effusioni tra Alfred e la single. Le immagini che la ritraggono seduta a terra in lacrime, impotente di fronte al tradimento, sono diventate tra le più discusse sui social, dove molti hanno espresso solidarietà nei suoi confronti.

Alfred ammette il tradimento: “Fuori ti avrei baciata”

Durante il secondo pinnettu, la situazione tra Alfred e Sofia Costantini si è ulteriormente complicata. La single, stanca di aspettare segnali chiari, ha accusato Alfred di giocare con i suoi sentimenti, chiedendogli maggiore coerenza. Alfred, messo alle strette, ha ceduto alle emozioni: “Fuori da qua ti avrei baciata. Mi piaci, non solo fisicamente”, ha ammesso davanti alle telecamere. Queste parole hanno profondamente ferito Anna, che ha continuato a commentare con frasi cariche di dolore: “Gli ho dato tutto. Quello che non avevo l’ho inventato pur di darglielo”.

Nel frattempo, Alfred ha condiviso con gli altri partecipanti la sua volontà di chiarire definitivamente la situazione con Anna, esprimendo il desiderio di un confronto sincero: “Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo”, ha detto, ammettendo il senso di colpa per il tradimento. Tuttavia, per lui, la relazione sembra ormai giunta al capolinea.

La richiesta di falò immediato

Quando le immagini del bacio tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini sono state mostrate ad Anna, la ragazza ha avuto una reazione emotiva fortissima, chiedendo un falò immediato. Visibilmente provata e in lacrime, ha dichiarato: “Mi sta venendo un infarto”, aggiungendo di voler lasciare il programma senza nemmeno prepararsi. Inaspettatamente, il conduttore Filippo Bisciglia ha comunicato ad Anna che anche Alfred aveva chiesto un falò di confronto, previsto per la stessa sera, con la speranza di calmare gli animi e permettere ai due di affrontarsi faccia a faccia.

L’intervento di Bisciglia non è bastato a placare la furia di Anna, che ha continuato a chiedere insistentemente di chiudere la relazione il prima possibile. La serata si è conclusa lasciando in sospeso il futuro della coppia, ormai sempre più incerto.