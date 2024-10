Bari, tamponamento a catena in via Bitritto vicino stabilimento Peroni, traffico bloccato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente a catena ha paralizzato il traffico in via Bitritto a Bari, causando lunghe code e disagi nel pomeriggio del 3 ottobre.

Incidente nei pressi dello stabilimento Peroni

Nel primo pomeriggio, un tamponamento tra diversi veicoli ha creato caos in via Bitritto, nei pressi dello stabilimento della birra Peroni.

L’incidente ha bloccato la circolazione proprio all’ingresso di Bari, con conseguenti lunghe code e difficoltà per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui ambulanze e agenti della polizia locale, per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Dinamica dell’incidente ancora poco chiara

Al momento, non sono ancora emersi dettagli precisi sulla dinamica dello scontro né sul numero di veicoli coinvolti. Anche la presenza di eventuali feriti non è stata confermata. Le autorità sono al lavoro per chiarire quanto accaduto e fornire ulteriori aggiornamenti.