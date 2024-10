Pino Insegno per lui si mette male, show cancellato dopo una riunione d’urgenza in Rai

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il conduttore Pino Insegno perde il programma serale “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, mentre “Reazione a Catena” subirà un’importante riduzione.

La Rai taglia il programma di Pino Insegno

Dopo una riunione d’urgenza tenuta dai vertici Rai a settembre, sono state prese decisioni significative riguardanti la programmazione televisiva condotta da Pino Insegno. Il calo di ascolti di “Reazione a Catena”, trasmissione di cui è alla guida, ha suscitato preoccupazioni per il suo impatto negativo sugli ascolti del TG1. I dati, infatti, hanno evidenziato un declino delle performance del quiz show, che ha incontrato notevoli difficoltà nel competere con eventi sportivi di grande richiamo come gli Europei di calcio e le Olimpiadi.

Nonostante un leggero miglioramento nella sfida con il programma di Gerry Scotti, i risultati non sono stati sufficienti per garantire a Insegno una posizione stabile. Secondo quanto riportato, il suo programma in prima serata “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, previsto per gennaio, è stato ufficialmente cancellato. Questo show avrebbe dovuto vedere Luca Ward e Francesco Pannofino al fianco del conduttore, ma i piani sono stati rivisti dalla Rai.

Ridimensionamento per Reazione a Catena

Non solo la cancellazione dello show in prima serata, ma anche “Reazione a Catena” subirà modifiche sostanziali. La Rai ha infatti deciso di ridurre la durata del quiz estivo, che, pur restando sotto la guida di Pino Insegno, non andrà più in onda fino a novembre, ma si concluderà a settembre nella prossima stagione.

Questi provvedimenti segnano una fase difficile per Insegno, che negli ultimi mesi è stato al centro di polemiche e critiche. Tuttavia, la Rai sembra determinata a riorganizzare i suoi palinsesti per far fronte al calo di ascolti e mantenere alta la competitività televisiva. Le decisioni prese, nonostante l’inevitabile impatto sul conduttore, rispondono alla necessità di contrastare i dati negativi e tutelare la fascia oraria interessata, in particolare quella del TG1.

Al momento, non ci sono conferme su eventuali nuovi progetti futuri per Insegno. Tuttavia, la sua collaborazione con la Rai proseguirà con “Reazione a Catena”, sebbene in forma ridotta.