Bimbo di 3 anni rischia di soffocare a Castellaneta per un cioccolatino, salvato in tempo dai carabinieri

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 3 anni ha rischiato di soffocare a Castellaneta dopo aver ingerito un pezzo di cioccolato. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio.

Cioccolato ostruisce le vie respiratorie

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso in via San Francesco a Castellaneta. La madre del piccolo aveva dato un pezzetto di cioccolato al figlio, che però ha accidentalmente imboccato la trachea, provocando un’ostruzione delle vie respiratorie. La donna, spaventata, ha iniziato a chiedere aiuto attirando l’attenzione dei passanti.

L’intervento provvidenziale dei carabinieri

Una pattuglia dei carabinieri, di passaggio nella zona, ha rapidamente compreso la gravità della situazione ed è intervenuta. I militari, formati con corsi di Basic Life Support, hanno prontamente eseguito la manovra di disostruzione delle vie respiratorie, permettendo al bambino di espellere il bolo alimentare e riprendere a respirare.

Trasporto in ospedale e ringraziamenti

Dopo aver ripreso a respirare, il bambino è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha condotto all’ospedale San Pio di Castellaneta per ulteriori accertamenti. La madre, sollevata per il lieto fine, si è recata il giorno successivo presso la caserma dei carabinieri per ringraziare personalmente i militari che hanno salvato suo figlio.