Bari movida pericolosa, stop all’ingresso delle armi nelle discoteca, metal detector all’ingresso di un locale

Il Demodè Club di Modugno introduce controlli con cabina metal detector all’entrata, dopo la sparatoria al Bahia di Molfetta.

Controlli per garantire la sicurezza

Dopo la recente sparatoria al Bahia di Molfetta, il Demodè Club, noto locale notturno situato nella zona industriale di Modugno (Bari), ha adottato una cabina metal detector all’ingresso per prevenire situazioni di pericolo e rendere la pista da ballo più sicura per i propri clienti.

Durante la serata di sabato 5 ottobre, i vigilanti hanno effettuato accurati controlli con l’ausilio della nuova struttura e di metal detector portatili, come testimoniato dai video pubblicati dal titolare Dario Boriglione.

La scelta del Demodè Club

Il proprietario Dario Boriglione ha condiviso su Facebook immagini e video dei controlli di sicurezza eseguiti dai vigilanti all’ingresso del club, commentando:

“Lavorare in sicurezza e collaborare insieme per far vincere e continuare a vivere la musica e il settore dell’intrattenimento. Ringraziamo la città di Modugno, i Carabinieri e la nostra sicurezza privata per aver contribuito e a far sì che il sinonimo musica e divertimento abbia vinto questa notte”. Il post sottolinea l’impegno della discoteca per assicurare un ambiente sicuro e piacevole a tutti i frequentatori.

La preoccupazione per la sicurezza nella movida

L’attenzione sulla sicurezza nei locali notturni di Bari è aumentata a seguito della morte della diciannovenne Antonella Lopez, avvenuta tra il 21 e il 22 settembre per via di contenziosi tra giovani legati ai clan locali. L’episodio ha destato preoccupazione tra genitori e giovani, spingendo i gestori dei locali a implementare ulteriori misure di prevenzione contro situazioni di violenza, anche attraverso l’esclusione di individui potenzialmente problematici.