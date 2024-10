Belen e Angelo Edoardo Galvano sono in crisi e lei abbraccia Nicola Donadon

0 Condivisioni Facebook Twitter

La showgirl argentina paparazzata con Angelo Edoardo Galvano, ma poi si lascia andare a un affettuoso abbraccio con Nicola Donadon.

Cenano insieme ma la freddezza è palpabile

La relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sembra essere in bilico. Dopo mesi di speculazioni, i due sono stati fotografati mentre cenavano insieme in un ristorante di Milano. Nonostante il tentativo di mantenere un’apparente normalità, gli scatti rivelano un’atmosfera tesa e distante. La coppia, ufficialmente ancora insieme, non sembra più avere la complicità che li aveva caratterizzati inizialmente.

Dopo la cena, sono stati visti salire insieme su un taxi, ma la distanza tra loro era evidente. Belen è scesa dal veicolo da sola, mentre Galvano ha proseguito per altre destinazioni. Sebbene non sia stata ancora annunciata una rottura ufficiale, il comportamento freddo e distaccato della coppia fa pensare che la crisi sia ormai irreversibile.

Il mistero di Nicola Donadon

Mentre il rapporto con Galvano sembra destinato a concludersi, l’affetto tra Belen Rodriguez e Nicola Donadon sta attirando molta attenzione. La showgirl è stata vista in compagnia dell’imprenditore nel settore della moda, e i due sono stati immortalati mentre passeggiavano a Milano con la figlia di Belen, Luna Marì. Secondo indiscrezioni, il legame tra i due va oltre la semplice amicizia e potrebbe essere iniziato già da qualche tempo.

Gli abbracci e i gesti affettuosi tra Belen e Donadon sono stati interpretati come un chiaro segnale che qualcosa di più importante stia nascendo. Inoltre, alcuni suggeriscono che le presentazioni in famiglia siano già avvenute, confermando una vicinanza sempre più forte tra i due.

Un incontro casuale con Stefano De Martino

A complicare ulteriormente la vicenda, Belen Rodriguez è stata anche vista con il suo ex marito, Stefano De Martino. Tuttavia, l’incontro sembra essere stato casuale: Stefano si trovava sotto la casa della sua ex moglie per prendere il figlio Santiago, e la showgirl aveva bisogno di un passaggio. Entrambi hanno dichiarato di avere rapporti cordiali, e di essere concentrati sulla co-genitorialità.

Al momento, non sembra esserci alcun segnale di riavvicinamento sentimentale tra Belen e De Martino, ma solo un rapporto di rispetto e collaborazione per il bene del loro figlio.