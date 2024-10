Lamborghini Huracan da 200mila euro distrutta dopo schianto contro guard rail, ferite una donna e una bimba

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una Lamborghini Huracan si è schiantata contro il guard rail in via Alberto Bergamini, zona Casal Bruciato a Roma. Ferite una donna e una bambina, entrambe trasportate in codice arancione al Policlinico Umberto I.

Schianto nel sottopasso di Casal Bruciato

Grave incidente ieri sera, 9 ottobre, a Roma, dove una Lamborghini Huracan dal valore di oltre 200mila euro è stata completamente distrutta in un sottopasso di via Alberto Bergamini, nella zona di Casal Bruciato. Il conducente dell’auto sportiva ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora da chiarire, andando a impattare contro il guard rail. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto, i soccorritori hanno prestato immediato aiuto ai passeggeri della fuoriserie, una donna e una bambina di dieci anni, entrambe ferite e trasportate in codice arancione al Policlinico Umberto I. Fortunatamente, le loro condizioni non sono critiche.

Indagini in corso sulla dinamica

Gli agenti del Gruppo VI Torri della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il sinistro si è verificato intorno alle 21, in un tratto di sottopasso recentemente riaperto al traffico dopo una chiusura per lavori di manutenzione su un muro di contenimento considerato pericolante. A seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto nuovamente la chiusura del sottopasso per ragioni di sicurezza.

La scritta misteriosa sul muro

Una curiosità legata all’incidente riguarda una scritta in rosso apparsa sul muro del sottopassaggio, visibile anche nella foto pubblicata dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas”. La scritta recita “Welcome to Casal Bruciato”, e resta da chiarire se fosse già presente sul muro o se sia comparsa dopo lo schianto.