Puglia, incidente tra tre auto, due i feriti, uno trasportato in codice rosso, traffico bloccato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente sulla strada tra Corsano e Gagliano: coinvolte tre vetture, due persone ferite e traffico paralizzato.

Dinamica dell’incidente

Nella mattinata odierna, un incidente ha coinvolto tre autovetture sulla strada che collega Corsano a Gagliano. Le vetture coinvolte sono una Punto, una Ford Fiesta guidata da un anziano e una Golf. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i soccorsi: due persone sono rimaste ferite, una in codice rosso e l’altra in codice giallo, e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Traffico bloccato e disagi

Il traffico nella zona è rimasto completamente bloccato, creando disagi significativi soprattutto durante le ore di punta, con molti automobilisti diretti al lavoro o verso le scuole. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità quanto prima, ma al momento la strada è ancora interdetta al traffico.

Rilievi e intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gagliano, coadiuvati da una radiomobile, per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza nell’area. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del sinistro.