Belén svela la cucina della sua nuova casa a Milano, un gusto unico e raffinato

La showgirl Belén Rodriguez ha presentato la cucina della sua nuova abitazione, un attico a Milano, dove ha progettato uno spazio elegante e personalizzato.

La nuova vita di Belén Rodriguez

La transizione di Belén Rodriguez in una nuova casa rappresenta un cambiamento significativo nella sua vita personale e professionale. Dopo un periodo di assenza dai social, dovuto alla necessità di ritrovare il proprio equilibrio, la showgirl è pronta a tornare in televisione con ben tre nuovi programmi trasmessi su Nove e Real Time. Recentemente, Belén ha intrapreso una relazione con Angelo Galvano, segnalando così un nuovo inizio. Ha acquistato un attico a Milano, lasciandosi alle spalle la sua vecchia vita, e i lavori di ristrutturazione sono ormai completati, come dimostrano le sue recenti condivisioni sui social.

La nuova abitazione di Belén Rodriguez si distingue per la presenza di un ampio terrazzo e di una veranda in vetro. Sua sorella Cecilia ha avuto l’opportunità di visitare l’immobile prima dell’inizio dei lavori, e adesso la showgirl sta condividendo con i fan il frutto delle modifiche apportate agli spazi interni. Tra le aree già rivelate, spicca il living con pareti bianche e un parquet in legno, completato da elementi di design ricercato.

La cucina di Belén: stile e personalità

Un elemento centrale della nuova casa è sicuramente la cucina, curata con particolare attenzione da Sarah Balivo, architetto e designer, che ha collaborato con Belén per realizzare uno spazio che riflettesse la sua personalità. In un’intervista, Sarah ha dichiarato: “Ho voluto ricreare il giusto mix&match di materiali, stili e colori in modo che potesse rispecchiarsi nell’utilizzo della quotidianità.” La cucina si presenta con un’anta millerighe in noce, affiancata da una finitura bianca opaca, che conferisce un tocco moderno e glamour all’ambiente.

Un particolare degno di nota è la vetrinetta specchiata, dove Belén ha deciso di custodire i suoi oggetti più preziosi. L’illuminazione è stata studiata con un lampadario a luce fredda e faretti su binario, creando così un’atmosfera accogliente e funzionale. In questo modo, Belén Rodriguez ha dato vita a un ambiente che non solo risponde alle esigenze pratiche quotidiane, ma che rispecchia anche il suo stile unico e raffinato.