Chiara Ferragni innamorata pazza di Silvio Campara fa una dichiarazione pubblica su Instagram: “La vita ti fa dei regali che non immagini”

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una dedica d’amore per Silvio Campara, usando una strofa di una canzone di Ghali, rendendo ufficiale il legame.

Chiara Ferragni esprime i suoi sentimenti per Silvio Campara

Il cuore di Chiara Ferragni sembra battere di nuovo, stavolta per Silvio Campara. Mentre il suo matrimonio con Fedez continua a suscitare attenzione per una separazione complicata, l’influencer non ha esitato a mostrare pubblicamente la sua nuova felicità. Dopo settimane di speculazioni e voci di allontanamento tra Ferragni e Campara, soprattutto dopo che la moglie di quest’ultimo avrebbe scoperto tutto, la situazione sembra essersi stabilizzata.

Chiara ha deciso di rendere pubblici i suoi sentimenti, dedicando al suo attuale compagno una strofa dell’ultima canzone di Ghali, “Niente panico”. La dedica, condivisa tra le storie del suo seguitissimo profilo Instagram, ha rapidamente attirato l’attenzione dei suoi follower. La frase scelta da Chiara recita: “È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi. È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini”.

Una relazione sempre più visibile

Nonostante la discrezione iniziale che ha caratterizzato la relazione tra Ferragni e Campara, la nuova fase della loro storia sembra essere segnata da una maggiore apertura. Le voci di crisi che avevano accompagnato le ultime settimane, soprattutto a causa delle complicazioni personali di Campara, sono state superate, almeno pubblicamente. La scelta di Chiara di condividere una dedica così personale su una piattaforma con milioni di follower segna un cambiamento significativo, evidenziando la serenità ritrovata nella sua vita privata. Anche se le tensioni con Fedez non si sono ancora risolte completamente, Ferragni sembra determinata a concentrarsi sulla sua nuova storia d’amore.

Il messaggio pubblicato su Instagram dimostra come Chiara Ferragni sia profondamente coinvolta in questa nuova relazione, confermando che, nonostante le difficoltà personali e professionali, è riuscita a ritrovare un equilibrio emotivo.