Bimbo di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione per un malore improvviso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di soli 10 anni è deceduto durante la ricreazione nell’istituto scolastico “Borsellino” di Quarto, provincia di Napoli, a causa di un’emorragia improvvisa.

Morte improvvisa durante la ricreazione

Nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre, un bambino di 10 anni è morto mentre si trovava a scuola, nell’istituto scolastico “Borsellino” di Quarto, nella zona flegrea, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta durante la ricreazione: il bambino avrebbe accusato improvvisamente un’emorragia dalla bocca, per poi perdere conoscenza e accasciarsi al suolo.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento del personale del 118 che ha tentato per 45 minuti di rianimare il piccolo con manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza successo.

Intervento dei carabinieri e apertura di un’indagine

Dopo l’accaduto, nell’istituto scolastico di via Crocillo sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Quarto per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica della tragedia. Data l’improvvisa morte del bambino, e considerata la sua giovane età, è probabile che la Procura apra un’indagine per accertare le cause del decesso e fare piena luce su quanto è successo.