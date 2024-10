Bimbo di due anni si ustiona rovesciandosi latte bollente, è grave

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di due anni si è ustionato a Fabbrico dopo essersi rovesciato addosso del latte bollente. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Infortunio domestico a Fabbrico

Paura nella serata di martedì 15 ottobre a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino di soli due anni ha subito un incidente domestico rovesciandosi del latte bollente addosso, con particolare interesse alla gamba. I genitori, allarmati, hanno immediatamente contattato il 118, consentendo un pronto intervento dei soccorsi.

Tempestivo intervento dei sanitari

I soccorritori della Croce Rossa di Fabbrico, affiancati dal personale dell’automedica di Novellara, sono arrivati rapidamente sul posto per le prime cure. Il piccolo, presentando ustioni di secondo grado, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma nel reparto pediatrico, dove si è deciso di farlo accedere al Centro Grandi Ustionati. Inizialmente si pensava di trasferirlo al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ma si è optato per la struttura di Parma.

Condizioni stabili del bambino

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’ustione, le condizioni del bambino non sembrano mettere in pericolo la sua vita. Gli esami e le terapie sono state subito avviate per scongiurare complicazioni. Episodi simili si sono verificati di recente in altre città: il 13 ottobre a Carmiano, in provincia di Lecce, una bambina ha riportato gravi ustioni da olio bollente, mentre un caso analogo ha coinvolto un bambino di 13 mesi a Ferentino, nel Frusinate.