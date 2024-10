Georgina Rodriguez, non solo influencer ma anche chef, taglia le cipolle con occhiali da extra lusso, costo 680 euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’influencer Georgina Rodriguez sorprende i suoi fan con la sua passione per la cucina, condividendo la ricetta della celebre frittata spagnola.

Georgina e l’amore per la cucina spagnola

Non solo modella e imprenditrice, Georgina Rodriguez si è dimostrata anche una cuoca di talento, confermando il suo amore per la cucina spagnola. Originaria di Buenos Aires e oggi cittadina spagnola, la compagna di Cristiano Ronaldo ha sempre manifestato una passione per i piatti tradizionali della penisola iberica.

Sul suo profilo Instagram, Georgina ha recentemente condiviso la preparazione di uno dei suoi piatti preferiti: la tortilla de patatas, la famosa frittata spagnola con patate e cipolle. Nonostante possa permettersi i ristoranti più esclusivi, la Rodriguez non rinuncia al piacere di cucinare da sola un piatto semplice ma gustoso, dimostrando ancora una volta il suo amore per il buon cibo.

Lo stile in cucina: l’outfit di Georgina Rodriguez

Come sempre, quando si tratta di Georgina Rodriguez, anche i momenti in cucina diventano un’occasione per sfoggiare look impeccabili. Nel video in cui prepara la tortilla de patatas, Georgina ha scelto un outfit curato nei minimi dettagli.

Niente classico grembiule bianco: per questa occasione, l’influencer ha indossato un mini dress firmato Alo Yoga dal costo di 155 euro, abbinato a una fascia dello stesso brand da 34 euro. A rendere ancora più particolare il look, un paio di occhiali Chanel da 680 euro, che ha sfoggiato per evitare di lacrimare mentre tagliava le cipolle. Infine, a completare il tutto, un elegante collier di diamanti.

Un mix di semplicità e lusso

Il video si conclude con la preparazione della tortilla de patatas, ma ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico, come spesso accade, è stato il look sofisticato di Georgina, capace di unire semplicità e lusso anche nei momenti più quotidiani.