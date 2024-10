Schianto nella notte tra due auto, muore il 20enne Nicola Faroni, era una promessa nel calcio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nicola Faroni, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sull’A4. Era passeggero in una delle auto coinvolte nello schianto.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Intorno all’una di notte, più veicoli, probabilmente tre, si sono scontrati. Nicola Faroni, residente a Collebeato (Brescia), è deceduto sul colpo, mentre una seconda persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata all’ospedale di Peschiera del Garda.

Secondo le ricostruzioni, Faroni era seduto sul lato passeggero di una Dacia, quando il veicolo ha tamponato un Fiat Doblò. Dopo il primo impatto, la Dacia è finita sulla terza corsia dell’autostrada, dove è stata travolta da una Mercedes in arrivo, il cui conducente non ha potuto evitare lo scontro. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del Suem 118, ma per Faroni non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della città

Nicola Faroni, giovane studente dell’Itis Castelli di Collebeato e calciatore della squadra Juniores del suo paese, è stato ricordato con affetto dalla sua comunità. La società Collebeato Calcio ha salutato il giovane con un post sui social: “Davanti a queste immani tragedie mancano le parole. Fai buon viaggio Nicola”. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche da altre squadre che avevano incontrato Faroni come avversario sul campo.