Muore schiacciato dal cancello di ferro di casa che si è sganciato improvvisamente

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’89enne Giuseppe Manzoni è deceduto a Colle Brianza dopo essere stato colpito dal cancello della sua abitazione. L’incidente è avvenuto sabato sera.

Tragico incidente domestico

A Colle Brianza, in provincia di Lecco, un drammatico infortunio domestico ha portato alla morte di Giuseppe Manzoni, 89 anni. L’anziano, un ex imprenditore noto nella zona, stava cercando di sbloccare il cancello della propria casa, rimasto fermo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni il pesante cancello in ferro si sarebbe improvvisamente sganciato, schiacciando l’uomo al suolo.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono rapidamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bosisio, insieme ai Vigili del fuoco e al personale medico dell’Areu. Purtroppo, i traumi riportati da Manzoni si sono rivelati fatali, e all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare.

Lo shock del fratello

Il fratello della vittima, che ha assistito alla scena e ha tentato di soccorrere Giuseppe Manzoni, è stato trovato in stato di shock e trasportato in ospedale per le cure del caso. I carabinieri della compagnia di Merate stanno ora procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.