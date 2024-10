Si stacca blocco di pietra che colpisce in pieno un’auto danneggiandola, “Multato dalla Polizia per non averlo evitato”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un 39enne è stato multato dalla Polizia Locale di Milano per non aver evitato un blocco di pietra che si era staccato dal manto stradale, causando danni alla sua auto. L’episodio è avvenuto mercoledì 23 ottobre in via Meravigli, nel centro della città.

L’incidente e la sanzione

Mentre percorreva via Meravigli, l’automobilista ha sentito un forte botto e si è fermato per verificare i danni. Scendendo dall’auto, ha scoperto che il veicolo era stato colpito da un massello di pavé staccatosi dal manto stradale.

Il 39enne ha prontamente chiamato la Polizia Locale, ma, invece di ricevere assistenza per i danni subiti, è stato multato con una sanzione di 42 euro per aver violato l’articolo 141, comma 2, del Codice della Strada. L’automobilista è stato ritenuto responsabile di non aver evitato l’ostacolo presente sulla carreggiata.

Il conducente ha dichiarato: “Non c’era alcun ostacolo in quanto la sede stradale prima del mio passaggio era perfettamente allineata: i segni visibili bianchi sono successivi al mio passaggio.” Alcuni testimoni presenti hanno confermato che al momento del passaggio dell’auto non vi era alcun ostacolo visibile.

Le critiche dell’associazione Sistema Trasporti

L’episodio ha suscitato critiche da parte dell’associazione di categoria Sistema Trasporti, che ha denunciato la scarsa manutenzione delle strade milanesi. In una dichiarazione, l’associazione ha affermato: “Invece di pensare alla manutenzione delle strade, il Comune si accanisce su coloro che incappano nella sua incuria.”