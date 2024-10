Tragico incidente, bimba di 10 anni muore schiacciata da un cancello

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una bambina di 10 anni perde la vita in un tragico incidente a Fontanarossa, in provincia di Avellino. Indagini in corso per chiarire le cause.

Il drammatico incidente

Nel pomeriggio di oggi, una bambina è rimasta vittima di un incidente mortale, travolta da un pesante cancello di metallo che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe improvvisamente sganciato. I medici del 118, giunti con l’elisoccorso, hanno potuto solo constatare il decesso della piccola.

Indagini in corso

I carabinieri stanno effettuando rilievi sul luogo dell’incidente per accertare se il cancello fosse stato danneggiato o presentasse malfunzionamenti. Sarà fondamentale comprendere se il tragico evento sia riconducibile a un difetto di manutenzione o a cause accidentali.