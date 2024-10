Scontro tra scooter e Fiat Panda, pere la vita Michele a soli 17 anni, gli amici sul luogo dell’incidente, il ragazzo non rispondeva al cellulare

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea (Roma), dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e una Fiat Panda.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto la sera di sabato, 26 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, alla guida dello scooter, è stato coinvolto in uno scontro frontale con una Fiat Panda guidata da un 45enne di Palestrina. L’impatto è stato fatale per il 17enne, mentre l’automobilista si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

Accertamenti sull’automobilista

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo è stato trasportato in ospedale per i controlli di routine, compresi gli esami per l’assunzione di alcol e droghe. La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada in direzione Anzio, consentendo i rilievi fino a poco prima dell’una.

Intervento delle forze dell’ordine

All’incidente sono intervenute sei pattuglie dei carabinieri, come riportano le fonti locali. L’episodio ha lasciato il quartiere in stato di shock, in attesa degli esiti delle indagini.