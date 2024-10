Verissimo, le lacrime di Silvia Toffanin per le parole di Eleonora Giorgi, “Proverò un farmaco sperimentale a gennaio, sperò però di arrivarci”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Verissimo, l’attrice Eleonora Giorgi condivide la sua esperienza di cura contro un tumore al pancreas, sostenuta dai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

La battaglia contro il tumore

In un’intervista toccante a Verissimo, Eleonora Giorgi ha parlato apertamente della sua battaglia contro un tumore al pancreas, diagnosticato l’anno scorso. Attualmente in trattamento con una chemioterapia intensiva, ha spiegato: “Sto facendo una chemio molto seria, ce l’ho ogni 14 giorni e poi per 12 giorni sto malissimo”. Il trattamento ha un impatto significativo, con due soli giorni di sollievo prima di riprendere le cure.

Un farmaco sperimentale in vista

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto informazioni su una nuova terapia che potrebbe iniziare a gennaio. Giorgi ha confermato: “Sì, ma già pubblicato e con una storia. Stiamo parlando del Professor Melisi a Verona, speriamo di arrivarci a gennaio”. Ha aggiunto di affrontare la situazione con serenità, accogliendo ogni giorno come un dono.

Il sostegno dei figli

I figli, presenti in studio, hanno espresso il loro impegno e la forza che traggono l’uno dall’altro. Andrea Rizzoli ha detto: “Per me ogni giorno in più con mia madre è un dono regalato”, mentre Paolo Ciavarro ha ricordato l’importanza di mantenere un approccio positivo, pur ammettendo momenti di vulnerabilità. “Mi sono chiuso a riccio, non sono riuscito a festeggiare come avrei dovuto”, ha confidato, parlando del compleanno della madre.

Il ringraziamento alla sanità pubblica

Giorgi ha voluto ringraziare il personale sanitario che la sostiene: “Noi abbiamo una sanità pubblica fallace ma straordinariamente importante e fatta di esseri umani pazzeschi: infermieri, dottori. Grazie”.

L’affetto di Silvia Toffanin

Alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime, esprimendo tutto il suo affetto per la famiglia Giorgi-Ciavarro: “Ti voglio bene… sono affezionata tantissimo ai vostri figli”.