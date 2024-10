Francesco Totti torna a giocare? Il Pupone, “Non è uno scherzo, faccio sul serio” e spunta il nome della squadra di serie A

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesco Totti torna a stuzzicare i tifosi con l’idea di un possibile ritorno in Serie A. Durante un’intervista a Miami, in occasione dell’EA World Legends Padel Tour, l’ex capitano della Roma ha affermato: “Non è uno scherzo. L’ho presa un po’ seriamente, quindi vediamo”, alimentando il sogno di rivederlo sui campi di calcio, seppur brevemente.

Il passato di rifiuti eccellenti

Totti, che in passato ha rifiutato offerte faraoniche da club come il Real Madrid e proposte dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente dopo il ritiro, non ha ceduto mai alla tentazione di indossare un’altra maglia. L’ex numero dieci giallorosso, infatti, ha sempre incarnato il simbolo della Roma, anche dopo il ritiro nel 2017. Un possibile ritorno, tuttavia, ora suonerebbe come una sorta di operazione commerciale.

Como in Serie A: una possibilità concreta?

Tra i club interessati spicca il nome del Como, di proprietà dei fratelli Hartono, miliardari indonesiani. Un’eventuale presenza di Totti attirerebbe immediatamente l’attenzione mondiale su Como, generando un’enorme visibilità mediatica e un probabile incremento delle vendite di merchandising.

Riflessioni e un secondo addio

Nonostante le sue dichiarazioni lascino aperto uno spiraglio, il sorriso e l’occhiolino di Totti lasciano intendere che potrebbe essere solo un gioco per ravvivare l’attenzione. Tuttavia, se decidesse di accettare, Totti rischierebbe di “macchiare” il ricordo del 28 maggio 2017, quando l’intero popolo romanista lo salutò tra lacrime e applausi.