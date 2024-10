Muore 14enne investita con la sua bici da un’auto mentre andava a scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a Sant’Angelo di Piove di Sacco: Eleonora Chinello, 14 anni, è deceduta dopo essere stata investita questa mattina, intorno alle 7:30, mentre percorreva in bicicletta via San Polo. L’incidente, avvenuto mentre la giovane stava andando a scuola, ha subito fatto comprendere la gravità della situazione.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I sanitari del Suem 118 sono intervenuti prontamente per stabilizzare la giovane, che è stata trasportata in ospedale a Padova in condizioni critiche e in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, Eleonora è deceduta nel pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La Volkswagen Golf coinvolta nell’incidente era condotta da un 34enne di Campolongo Maggiore (Venezia). L’automobilista si è fermato immediatamente dopo lo schianto, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco insieme ai carabinieri per eseguire i rilievi. La vettura è stata sequestrata, e le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La viabilità è stata interrotta per circa due ore per permettere le operazioni.

Un futuro spezzato

Eleonora avrebbe compiuto 15 anni il prossimo 28 gennaio. La sua tragica scomparsa ha lasciato una profonda commozione nella comunità e tra coloro che la conoscevano.