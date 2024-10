Striscia la notizia, Totti torna a Roma e si scontra con Staffelli, lite sul flirt con la Jacobelli, il Pupone “Io non prendo Tapiri”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo una breve fuga a Miami per un torneo di padel, Francesco Totti è tornato a Roma, accolto all’aeroporto di Fiumicino dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, pronto a consegnargli l’ennesimo Tapiro d’Oro. In un’atmosfera tesa, Totti ha reagito infastidito alle domande sulle foto compromettenti e sulla presunta relazione con Marialuisa Jacobelli, dichiarando ironicamente: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”.

Il rifiuto del Tapiro d’Oro

La situazione ha preso una piega inaspettata quando Noemi Bocchi, compagna di Totti, ha risposto alle domande di Staffelli con maggiore cordialità, dichiarando che Totti non ha sentito il bisogno di giustificare le fotografie circolate. Totti ha poi lasciato il Tapiro in strada, abbandonandolo poco prima che l’auto partisse dall’aeroporto.

Le ipotesi di un ritorno in campo e le scommesse

Intanto, il possibile ritorno di Totti in Serie A continua a suscitare interesse. Le recenti dichiarazioni dell’ex capitano della Roma hanno alimentato le speculazioni tra i bookmaker. Secondo i dati di Agipronews, la possibilità che Totti torni in campo entro la fine dell’anno viene quotata a 66 volte la posta dai betting analyst di Sisal, mentre un suo futuro come dirigente è valutato a quota 4. Anche l’ipotesi di una carriera da allenatore viene presa in considerazione, sebbene con una quota di 50.