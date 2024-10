Jannik Sinner: numero uno al mondo e tra i tennisti più ricchi di sempre, il suo patrimonio è da capogiro

0 Condivisioni Facebook Twitter

A soli 23 anni, Jannik Sinner ha raggiunto la vetta del tennis mondiale, consolidandosi come numero 1 della classifica ATP e conquistando due titoli Slam, gli Australian Open e gli US Open. La stagione 2024 è stata eccezionale per l’italiano, che ha vinto ben 7 titoli e ottenuto 65 vittorie su 71 partite, portando il suo prize money stagionale oltre i 12 milioni di euro.

Un patrimonio in crescita e contratti milionari

Oltre ai premi dei tornei ufficiali, Sinner ha recentemente guadagnato 5,5 milioni di euro vincendo il Six Kings Slam a Riyadh, somma non inclusa nei guadagni ATP. A oggi, il montepremi complessivo in carriera di Sinner ha superato i 29 milioni di euro, posizionandolo al 16° posto tra i tennisti più ricchi della storia. La top ten, con il decimo posto occupato da Tsitsipas (oltre 31 milioni), è vicina, mentre il record assoluto appartiene a Novak Djokovic, seguito da Nadal, Federer, Murray e Zverev.

Sponsor e contratti esclusivi

Al di là dei premi in denaro, Sinner può contare su importanti partnership commerciali. Forbes stima che solo nel 2024 guadagnerà circa 20 milioni di euro grazie agli sponsor. Tra i suoi contratti più rilevanti figurano brand come Fastweb, Gucci, Lavazza, Intesa San Paolo, Technogym, Rolex e Pasta De Cecco. Un capitolo a parte meritano i contratti tecnici con Head per le racchette e Nike per l’abbigliamento: con quest’ultima ha firmato nel 2022 un accordo da 150 milioni di dollari in 10 anni, consolidando il suo ruolo di figura di punta del tennis mondiale.

Un futuro promettente in campo e fuori

Grazie ai suoi successi sul campo e al supporto di sponsor globali, il patrimonio di Sinner è già stimato oltre i 60 milioni di euro. Con un talento in continua crescita e il supporto di importanti sponsor, il futuro per il giovane tennista italiano appare luminoso sia dal punto di vista sportivo che finanziario.