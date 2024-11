Scontro frontale nella sera tra auto e moto, muore 50enne, gravissima una 14enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente stradale è avvenuto in serata in contrada Cisterna, a Tolentino, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter ha causato la morte di un uomo di 50 anni e il ferimento grave di una ragazza di 14 anni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 21, vicino all’incrocio per Passo di Treia e nelle vicinanze dello stabilimento Frau. Le cause dello scontro tra l’auto e lo scooter, sul quale viaggiavano le due vittime, sono ancora in fase di accertamento. Subito dopo lo schianto, è stata chiamata l’emergenza e i sanitari del 118 sono giunti sul posto. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Soccorsi e chiusura della strada

La giovane passeggera dello scooter è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni; l’elicottero non ha potuto alzarsi in volo a causa della nebbia, rendendo necessario il trasporto in ambulanza. Anche i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per gestire i soccorsi e chiudere temporaneamente la strada per consentire le operazioni di rilievo e sicurezza.

Conducente dell’auto sotto choc

Il conducente dell’auto, rimasto illeso ma sotto choc, non ha necessitato di cure mediche immediate, secondo le prime informazioni.