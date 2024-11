Susetta, cagnolina di 21 anni: una delle più longeve al mondo, fu adottata quando aveva 17 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Formello, in provincia di Roma, vive una delle cagnoline più longeve al mondo. Si chiama Susetta e ha recentemente compiuto 21 anni, festeggiata dalla sua proprietaria Paolina Sturni e da altri amanti degli animali nella zona.

La storia di Susetta: dall’adozione al record di longevità

Susetta è stata adottata circa quattro anni fa durante la pandemia da Paolina, un’istruttrice di equitazione con una grande passione per i cani. Prima di arrivare a Formello, Susetta viveva presso un rifugio per cani di Pozzuoli chiamato I Cani di Cecilia Mah, dove era già considerata anziana con i suoi 17 anni, ma in ottima salute.

Una vita tra altri animali e cani salvati

La cagnolina vive attualmente in un’area verde e maneggio per cavalli, La Ficoraccia 31, che accoglie anche altri cani provenienti da diverse parti d’Italia e perfino dai canili della Spagna. Paolina non si separa mai da Susetta, affettuosamente soprannominata “nonna Susetta”, e dagli altri suoi amati animali.

Celebrazioni per un traguardo speciale

Il 21° compleanno di Susetta è stato un momento speciale, celebrato all’aperto in compagnia della comunità locale che ha reso omaggio alla sua incredibile longevità, un vero esempio di amore e dedizione verso gli animali.