Si filmano mentre fanno “surf” sul tetto di un treno in corsa, si schiantano contro un ponte, gravissimi due ragazzini

Un gruppo di adolescenti ha compiuto un gesto estremamente rischioso salendo sul tetto di un treno in corsa. Tra i giovani, il più grande aveva 18 anni, mentre il più piccolo solo 13. L’episodio ha avuto un esito drammatico, con due di loro rimasti gravemente feriti dopo aver colpito un ponte.

Il video dell’incidente e il momento dell’impatto

Il video dell’episodio, ripubblicato dal New York Post, mostra i ragazzi mentre si sdraiano sul tetto del vagone, per poi alzarsi e cercare di camminare fino alla coda del treno. In un momento cruciale, si sente uno dei ragazzi gridare: «Giù, giù, giù!», ma l’avvertimento non è stato sufficiente. I due giovani, un 17enne e un 18enne, hanno colpito il ponte e sono rimasti stesi sul vagone, con uno di loro visibilmente ferito.

Soccorsi immediati alla stazione di Schönbrunn

Dopo l’impatto, il treno ha effettuato una fermata alla stazione di Schönbrunn a Vienna, dove uno dei ragazzi ha chiesto aiuto. I due feriti sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Dichiarazioni e avvertimenti delle autorità

Il dipartimento di polizia di Vienna ha confermato le gravi condizioni dei due ragazzi e ha aggiunto che gli altri membri del gruppo, un 13enne e un 16enne, inizialmente fuggiti, sono poi ritornati sulla scena. La portavoce della società di trasporto pubblico di Vienna, Carina Novy della Wiener Linien, ha lanciato un appello contro tali comportamenti, affermando: «Nessun selfie o video di TikTok al mondo può valere così tanto».