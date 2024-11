Cascate del Niagara, madre 33enne si lancia nel vuoto con i figli di 9 anni e 5 mesi, volo di 60 metri, turisti sotto choc

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una tragedia ha colpito le Cascate del Niagara lunedì sera, quando Chianti Means, 33 anni, è precipitata insieme ai figli, Roman Rossman, di 9 anni, e Mecca Means, di soli 5 mesi, da Luna Island, uno dei punti panoramici più suggestivi, con un dislivello di quasi 60 metri.

Le circostanze dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00. Secondo la polizia dello Stato di New York, il salto è stato probabilmente «intenzionale», anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire le esatte dinamiche. Per le ricerche sono stati impiegati mezzi aerei e subacquei, ma i corpi non sono stati ancora recuperati. Luna Island, situata tra le American Falls e le Bridal Veil Falls, è una piccola isola disabitata e una delle principali attrazioni turistiche dell’area.

La vita di Chianti Means

Chianti Means, originaria di Niagara Falls, aveva studiato all’Università di Buffalo e lavorava come consulente per le vittime di violenza domestica. La notizia della tragedia ha sconvolto amici e familiari, che hanno condiviso sui social il loro dolore e incredulità.

I messaggi degli amici sui social

Gli amici hanno espresso la loro sofferenza sui social: «Non riesco nemmeno a sopportare di scrivere un post su di lei e condividere ricordi», ha scritto Mich Molina, affermando di provare un dolore insopportabile. Niesha Eukeya ha aggiunto: «Non sai mai davvero cosa sta passando qualcuno…. Rip alla zia di Niyah, Chianti Diamond Scott e ai suoi cuginetti».