Francesca De André ricoverata d’urgenza: ha scambiato per errore il detersivo con lo yogurt

Francesca De André, 34 anni, è stata ricoverata d’urgenza nelle scorse ore dopo un incidente domestico che poteva avere conseguenze fatali. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato ai suoi follower su Instagram di aver bevuto per errore un bicchiere di detersivo, scambiandolo per yogurt. L’ingestione della sostanza chimica le ha causato gravi danni agli organi interni, quasi perforandole fegato, appendice, stomaco e intestino.

L’incidente e la reazione dei fan

La De André ha descritto il momento, spiegando di aver provato dolori lancinanti, al punto da dover correre subito in ospedale. Il post pubblicato giovedì sera ha raccolto numerosi messaggi di sostegno da parte dei fan, preoccupati per la sua salute. Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso dubbi sull’incidente, chiedendosi come fosse possibile non riconoscere il detersivo dal sapore o dall’odore, sollevando critiche secondo cui la De André avrebbe esagerato nella narrazione.

Il messaggio di Francesca De André dall’ospedale

Nel messaggio pubblicato dall’ospedale, la De André ha scritto: «A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi», descrivendo il dolore intenso e le “corrosioni interne” subite. Ha anche lanciato un avvertimento, sottolineando l’importanza di evitare incidenti simili, soprattutto per bambini e animali.