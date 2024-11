Clamorosa gaffe di Fratelli d’Italia, pensa di pubblicare foto di Beppe Grillo, ma è il suo imitatore, Claudio Lauretta

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fratelli d’Italia ha scatenato l’ilarità sui social pubblicando per errore una foto di Claudio Lauretta, imitatore di Beppe Grillo a Tale e Quale Show, al posto del vero fondatore del Movimento 5 Stelle. Il post, pubblicato per commentare la sconfitta di Andrea Orlando alle elezioni regionali in Liguria, riportava la frase: «Da fondatore a demolitore. Ben fatto, Grillo!». Poco dopo, il partito ha corretto l’immagine, sostituendo Lauretta con Grillo.

Non è la prima gaffe: il caso Aldo Moro

Questo tipo di errore non è una novità nel panorama italiano. A maggio scorso, il Comune di Maglie, città natale di Aldo Moro, ha ricordato il fondatore della Democrazia Cristiana in occasione del 46esimo anniversario del suo assassinio utilizzando per errore una foto dell’attore Fabrizio Gifuni nel ruolo di Moro nel film Esterno Notte. A seguito delle polemiche, il sindaco Ernesto Toma ha definito l’accaduto un «errore gravissimo» e si è scusato.

Antonello Venditti e Corrado Guzzanti

In un episodio simile, il sito del quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato a fine agosto una foto dell’attore Corrado Guzzanti nei panni di Antonello Venditti al posto del vero cantante. L’immagine è stata inserita in un articolo su presunti insulti rivolti da Venditti a una ragazza con disabilità durante un concerto a Barletta.

David Bowie e Kaspar Capparoni

Un’altra clamorosa svista risale a gennaio 2016, quando L’Eco di Bergamo ha accompagnato un articolo sulla morte di David Bowie con una foto di Kaspar Capparoni che lo interpretava a Tale e Quale Show.