Una 12enne accoltella compagno di classe nel cortile della scuola, il ragazzino “colpevole” per aver fatto la spia

Shock tra studenti e famiglie: una ragazzina accoltella un compagno di classe per una segnalazione alla docente. Indagini in corso sulla vicenda.

L’aggressione nel cortile scolastico

Stamattina, nel cortile di una scuola media a Santa Maria Delle Mole, un dodicenne è stato accoltellato da una compagna di classe. Il ragazzo, raggiunto da tre fendenti, uno al petto e due all’addome, è stato soccorso immediatamente da una docente. Secondo le testimonianze, l’aggressione sarebbe avvenuta per vendicarsi di una segnalazione che il ragazzo avrebbe fatto alla professoressa, accusando la compagna di copiare durante un compito in classe.

Il racconto degli studenti presenti

Tra gli studenti della scuola, ancora sotto choc, qualcuno ha descritto la scena: «Aveva la felpa tagliata sul petto e poi anche sulla pancia, era insanguinato, alcuni compagni sono tornati in classe urlando a squarciagola. La professoressa ha subito preso del ghiaccio per medicarlo». Altri studenti hanno spiegato come i due avessero già litigato in precedenza, ma questa volta la tensione è degenerata in un atto di violenza.

Reazioni di genitori e insegnanti

La vicenda ha sconvolto profondamente genitori e docenti. Alcuni genitori, all’oscuro dell’accaduto fino alla diffusione della notizia sui media, hanno espresso rabbia e preoccupazione. «Siamo sconcertati – affermano alcune mamme – assurdo non essere stati avvisati di quanto avvenuto. Non abbiamo saputo nulla se non dai giornali». Tra le richieste di molti genitori, emerge quella della sospensione della giovane.

Indagini e segnalazione alla procura dei minori

Il coltello utilizzato nell’aggressione era un coltello da cucina. La procura dei minori di Roma è stata informata dell’accaduto, e un magistrato sta seguendo la vicenda per accertare eventuali responsabilità e prendere le misure necessarie.