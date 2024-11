Milano, Enzo Stefano Caparra muore a soli 20 anni per un incidente con la moto a pochi metri da casa sua

0 Condivisioni Facebook Twitter

Enzo Stefano Caparra, 20 anni, perde la vita in un tragico incidente a pochi metri da casa sua a Milano. Resta grave il conducente dello scooter.

L’incidente in via Pellegrino Rossi

Nel pomeriggio di sabato 2 novembre, Enzo Stefano Caparra viaggiava come passeggero su uno scooter T-Max lungo via Pellegrino Rossi nella zona Affori di Milano.

La tragedia è avvenuta quando un’auto, guidata da un uomo di 52 anni, ha improvvisamente svoltato verso via privata Vignati, tagliando la strada allo scooter.

Il violento impatto ha provocato gravi ferite a Caparra, che nonostante i soccorsi è deceduto poco dopo. Anche un pedone di 69 anni e un ciclista sono stati coinvolti nell’incidente, riportando ferite. Il conducente dello scooter, un giovane di 21 anni, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni.

Un addio carico di emozione

Enzo Stefano Caparra, residente nei pressi del luogo dell’incidente, era conosciuto nel quartiere per la sua passione per i motori e il lavoro come meccanico. Il ragazzo avrebbe compiuto 21 anni il prossimo Natale. La sera dell’incidente, amici e familiari si sono riuniti in via Pellegrino Rossi per onorarlo. Motociclisti e scooteristi hanno omaggiato Enzo con rombi di motori e clacson, in una manifestazione di affetto e dolore condiviso.

Il commosso saluto della famiglia

Durante il raduno spontaneo, Luciano, il padre di Enzo, è salito sul tetto di un’auto, sollevando le braccia al cielo, accolto dagli abbracci dei presenti. Gli striscioni appesi ai condomini recitavano “Enzo vive” e “Enzino, uno di noi”, un abbraccio simbolico del quartiere che piange la perdita di un giovane molto amato. L’intera comunità è scossa per la tragica fine di Caparra, strappato alla vita a causa di un attimo di distrazione.