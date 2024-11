Calciatore muore mentre era in campo colpito da un fulmine, indossava un braccialetto di metallo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il calciatore José Hugo de la Cruz Meza, difensore della squadra Juventud Bellavista, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre lasciava il campo. Gravi ustioni per il portiere Juan Choca.

Fulmine sul campo durante una partita

La partita di campionato regionale tra Juventud Bellavista e Familia Chocca si stava svolgendo domenica 3 novembre allo stadio Coto Coto di Chicha, nel dipartimento di Huancayo, Perù. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l’incontro si era svolto sotto un forte temporale. L’arbitro ha deciso di sospendere la partita per motivi di sicurezza, ma proprio mentre i giocatori si dirigevano verso gli spogliatoi, un fulmine è caduto sul campo.

Tragico impatto: José Hugo de la Cruz Meza perde la vita

Il fulmine ha colpito direttamente José Hugo de la Cruz Meza, 39 anni, che purtroppo è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Carrion di Huancayo. Le ustioni riportate dal difensore sono state letali. Il portiere Juan Choca Llacta è stato ricoverato in gravi condizioni per ustioni, mentre altri tre giocatori, colpiti dall’onda d’urto, sono stati trasferiti in ospedale per precauzione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Un fulmine attratto da un braccialetto metallico

Secondo Cesar Ramos, direttore della Protezione Civile di Huancayo, il fulmine potrebbe essere stato attratto da un braccialetto di metallo che de la Cruz Meza indossava al polso, diventando una calamita durante il temporale. Eventi simili non sono nuovi in Perù: circa dieci anni fa un fulmine colpì il calciatore Joao Contreras, che riuscì però a sopravvivere.